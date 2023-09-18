Украинке пришлось пересечь границу ЕС на инвалидной коляске из‑за запрета на въезд российских машин

Жительнице Мариуполя с терминальной стадией рака пришлось пересекать границу с Эстонией на инвалидной коляске из‑за запрета на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Женщину должны были отправить в ЕС на реанимобиле, но не стали этого делать из‑за риска конфискации машины. В результате сын украинки полтора километра толкал коляску матери в приграничной зоне, преодолевая мост через Нарву.
Волонтеры рассказали, что эстонские пограничники предупредили их, что бригаду скорой помощи, скорее всего, не пустят через границу. Власти Эстонии предложили встретить больную раком украинку уже в Нарве.
«Врачи не любят называть стадии заболевания, но они дали понять, что состояние пациентки тяжелое», — отметила одна волонтерка.
По ее словам, после начала военных действий на территории Украины ее подопечная отказалась уехать из Мариуполя вместе с семьей. Когда ее состояние ухудшилось, женщину отвезли в Петербург на обследование.
Теперь же врачи посоветовали переместить пациентку в клинику с хорошим паллиативным уходом и желательно поближе к ее близким. Так уроженка Мариуполя сможет умереть рядом с родными.
При этом медики отметили, что дальние переезды женщина может не перенести. Украинку отвезли к границе с Эстонией на обычном легковом авто в сопровождении врача.
«По сути, это реанимационный пациент, ей требуется сопровождение, наличие под рукой кислородного баллона. Но в нынешних условиях делаем, что можем», — отметил волонтер.
Женщине пришлось ждать в очереди на пограничном КПП, а затем российские пограничники устроили ее сыну дополнительный четырехчасовой допрос. За это время обезболивающее, которое вкололи украинке перед выездом из Петербурга, перестало действовать.
У жительницы Мариуполя и ее сына на дорогу ушло семь часов. На реанимобиле волонтеры могли бы преодолеть этот путь за два с половиной или три часа.