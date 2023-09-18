В тиктоке отрывками публикуют «Барби» и другие фильмы. Студии не могут ничего поделать

В тиктоке публикуют эпизоды телешоу и фильмов в виде 90-секундных роликов, которые пользователи могут смотреть длинной непрерывной лентой. То же самое происходит с «Барби», сообщает The Wall Street Journal.
Отрывки появляются с описанием «Часть 8» или «Часть 12». По поиску их не найти, они попадаются в персональных лентах: сначала появляется один, а вслед за ним другие. Видео могут длиться до 10 минут, но многие из них — 2–3 минуты.
Голливудские юристы и профессора права утверждают, что эти аккаунты нарушают законы об авторском праве и интеллектуальную собственность кино- и телестудий, поэтому авторы публикаций нечасто указывают названия проектов. У этих аккаунтов набираются сотни тысяч подписчиков, комментариев, лайков и просмотров, но навряд ли они приносят деньги: они не делают спонсорские посты или рекламу.
WSJ отметил, что программы по автоматическому обнаружению нелицензионного контента перестали помогать студиям, потому что пользователи находят лазейки. Как с этим бороться, юристы пока не знают.
CBC писал об этой проблеме еще в июне. «Это похоже на новую форму пиратства, которая становится еще более дикой. Там есть сообщество, они оставляют комментарии, это как немая версия разговора во время фильма», — объяснял популярность такого формата соведущий Movie Podcast Шахбаз Сиддики. Молодые американцы рассказали, что порой смотрят фильм или шоу целиком по отрывкам в тиктоке, а не переходят на стриминг-платформы.