В тиктоке отрывками публикуют «Барби» и другие фильмы. Студии не могут ничего поделать

CBC писал об этой проблеме еще в июне. «Это похоже на новую форму пиратства, которая становится еще более дикой. Там есть сообщество, они оставляют комментарии, это как немая версия разговора во время фильма», — объяснял популярность такого формата соведущий Movie Podcast Шахбаз Сиддики. Молодые американцы рассказали, что порой смотрят фильм или шоу целиком по отрывкам в тиктоке, а не переходят на стриминг-платформы.