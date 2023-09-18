Главредом британского Vogue впервые станет темнокожая женщина

Место главного редактора британского Vogue, которое освободится после увольнения 51-летнего Эдварда Эннинфула, займет Чиома Ннади. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на издательский дом Condé Nast.
Ннади вступит в новую должность 9 октября. Однако называться она будет не главным редактором, а главой редакционного контента.
Как отмечает Thе Guardian, Чиома Ннади станет первой темнокожей женщиной на посту главреда британского подразделения журнала Vogue.
«Есть ли давление. Да, определенно, есть давление — это Vogue», — заявила журналистка, отметив, что на нее обрушится большой груз ответственности, поскольку до нее изданием руководил человек, который «открыл новые горизонты» в индустрии глянца.
Ннади пообещала сосредоточить работу Vogue вокруг «цифрового рассказывания историй» и «интерактивности». «Это больше, чем быть частью журнала, — это часть культурного диалога», — добавила она.
Эдвард Эннинфул был главным редактором британского Vogue с августа 2017 года — тогда он стал первым мужчиной и первым темнокожим на этом посту. Чиома Ннади на данный момент работает редактором сайта американского издания.