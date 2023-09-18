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Главредом британского Vogue впервые станет темнокожая женщина

Виктория Шанина
Сегодня в 17:07

Место главного редактора британского Vogue, которое освободится после увольнения 51-летнего Эдварда Эннинфула, займет Чиома Ннади. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на издательский дом Condé Nast.

Ннади вступит в новую должность 9 октября. Однако называться она будет не главным редактором, а главой редакционного контента.

Как отмечает Thе Guardian, Чиома Ннади станет первой темнокожей женщиной на посту главреда британского подразделения журнала Vogue.

«Есть ли давление. Да, определенно, есть давление — это Vogue», — заявила журналистка, отметив, что на нее обрушится большой груз ответственности, поскольку до нее изданием руководил человек, который «открыл новые горизонты» в индустрии глянца.

Ннади пообещала сосредоточить работу Vogue вокруг «цифрового рассказывания историй» и «интерактивности». «Это больше, чем быть частью журнала, — это часть культурного диалога», — добавила она.

Эдвард Эннинфул был главным редактором британского Vogue с августа 2017 года — тогда он стал первым мужчиной и первым темнокожим на этом посту. Чиома Ннади на данный момент работает редактором сайта американского издания.

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