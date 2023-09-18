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Сериал «Время победы: Взлет династии Лейкерс» закрыли после второго сезона

Виктория Шанина
Сегодня в 16:13

Один из создателей сериала «Время победы: Взлет династии Лейкерс», сценарист Макс Боренштейн сообщил в своем аккаунте в X (экс-Twitter) о закрытии проекта. Всего вышло два сезона шоу.

«Не тот финал, который мы имели в виду. Но ничего, кроме благодарности и любви», — написал Боренштейн.

Режиссер Салли Ричардсон-Уитфилд в своем аккаунте запрещенной соцсети добавила: «Когда вы отдаете все, что у вас есть, вы не можете сожалеть об этом. <…> Я уверена, что сделаю еще много всего для телевидения <…>, но я могу сказать, что в данный момент я больше всего горжусь работой, которую мы проделали именно над этим шоу».

Сериал «Время победы: Взлет династии Лейкерс» дебютировал 6 марта 2022 года на канале HBO. Это баскетбольная драма, снятая по книге Джеффа Перлмана «Шоутайм: Мэджик, Карим, Райли и династия Лос-Анджелес Лейкерс 1980-х».

Оба сезона шоу получили неплохие оценки критиков — у каждого по 68 баллов на портале Metacritic. Рейтинг основан на 42 рецензиях американских журналистов.

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