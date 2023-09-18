Сериал «Время победы: Взлет династии Лейкерс» закрыли после второго сезона

Режиссер Салли Ричардсон-Уитфилд в своем аккаунте запрещенной соцсети добавила: «Когда вы отдаете все, что у вас есть, вы не можете сожалеть об этом. <…> Я уверена, что сделаю еще много всего для телевидения <…>, но я могу сказать, что в данный момент я больше всего горжусь работой, которую мы проделали именно над этим шоу».