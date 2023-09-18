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После пандемии спрос на шампанское резко вырос, но теперь возвращается к прежним показателям

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Спрос на шампанское в этом году снижается после бума, случившегося после снятия ковидных ограничений. Об этом Bloomberg рассказал гендиректор компании Moët Hennessy Филипп Шаус.

В 2021 и 2022 году люди стали чаще покупать дорогой алкоголь, в том числе и шампанское. По словам Шауса, таким образом потребители как бы мстили и пили назло ограничениям.

В 2023 году ситуация изменилась: показатели стали возвращаться к привычному состоянию. Шаус отметил, что употребление шампанского снизилось именно в личных жилищах, но на пляжах и в ночных клубах тех же Греции и Италии все по-прежнему.

Шаус рассказал, что повышение температуры сделало урожайность более нестабильной, но отрасль проявила изобретательность и адаптировалась к изменению климата за последние несколько столетий. «Шампанское будет продолжать развиваться. Но я обещаю вам, что и через 100 лет люди по-прежнему будут делать Dom Pérignon и Moët & Chandon», — добавил он.

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