После пандемии спрос на шампанское резко вырос, но теперь возвращается к прежним показателям

Шаус рассказал, что повышение температуры сделало урожайность более нестабильной, но отрасль проявила изобретательность и адаптировалась к изменению климата за последние несколько столетий. «Шампанское будет продолжать развиваться. Но я обещаю вам, что и через 100 лет люди по-прежнему будут делать Dom Pérignon и Moët & Chandon», — добавил он.