В России впервые приговорили женщину за уклонение от мобилизации

Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима ефрейтора Мадину Кабалоеву за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсант».
Женщину признали виновной по части 5 и части 3.1 статьи 337 УК (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Это первый случай в России, когда женщину осудили по данной статье.
Кабалоевой назначили наказание с отсрочкой исполнения приговора до 2032 года, поскольку подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, а также в данный момент беременна.
По данным издания, еще до возбуждения уголовного дела женщина обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от службы по причине беременности, а также наличия ребенка 2018 года рождения.
Уголовное дело возбудили именно из‑за неявки к руководству воинской части, пишет «Коммерсант». Кабалоева признала факт неявки, но обосновала ее наличием медсправки. Подсудимая также подчеркивала, что была уверена, что информация от медслужбы будет передана ее начальству.
Военный прокурор не принял эти доводы, попросив вынести женщине обвинительный приговор. Он обосновал это требование тем, что подсудимая не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, продолжая получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.
Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября Минобороны заявило о завершении призыва. Документ об официальном окончании частичной мобилизации не был подписан до сих пор.