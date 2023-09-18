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Okko покажет сериал «Ира» про язвительную москвичку на работе в МФЦ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:30

25 сентября на стриминге Okko выйдет сериал «Ира» режиссера Алима Бесчокова. «Афиша Daily» рассказала, о чем это шоу и почему его называют ответом «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.

В центре сюжета — молодая москвичка Ира (Ингрид Олеринская), язвительная и не самая приятная, но остроумная. Она с трудом работает в МФЦ и считает это место адом на земле. Ее парень-зануда Сергей (Григорий Калинин) пишет сценарии для сериалов на государственных каналах, но сам же обожает авторские драмы, на которых в кинотеатрах нет даже субтитров. А подруга девушки Катя (Алена Бутылкина) недавно родила и теперь полностью занята младенцем.

Ира ссорится с парнем и проводит ночь с новым коллегой Феликсом (Иван Купреенко). В один из дней девушка чувствует тошноту, несколько тестов на беременность подтверждают ее опасения. Героиня не знает ответа на два вопроса: кто отец — Сергей или Феликс — и готова ли она к материнству.

Алим Бесчоков выступил не только постановщиком, но и сценаристом и креативным продюсером. Актриса Олеринская отметила вклад режиссера, без которого «ничего бы не было»: «Тонкий юмор и жизненные ситуации, казалось бы, такая простая история, но это и увлекает».

Оператором-постановщиком «Иры» выступил Арсений Кан. В сериале также снялись Светлана Камынина, Максим Стоянов, Андрей Федорцов, Михаил Тройник, Александр Усердин, Юлия Волкова, Ксения Щербакова.

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Ингрид ОлеринскаяГригорий КалининИван КупреенкоСветлана КамынинаМаксим Стоянов
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