Okko покажет сериал «Ира» про язвительную москвичку на работе в МФЦ

В центре сюжета — молодая москвичка Ира (Ингрид Олеринская), язвительная и не самая приятная, но остроумная. Она с трудом работает в МФЦ и считает это место адом на земле. Ее парень-зануда Сергей (Григорий Калинин) пишет сценарии для сериалов на государственных каналах, но сам же обожает авторские драмы, на которых в кинотеатрах нет даже субтитров. А подруга девушки Катя (Алена Бутылкина) недавно родила и теперь полностью занята младенцем.