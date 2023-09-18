В Магаданской области водитель упал с высоты 200 метров и отделался ушибами

В ночь с 17 на 18 сентября Служба спасения Магаданской области получила сообщение об упавшем со скалы автомобилисте. На место экстренно приехали спасатели — там они обнаружили живого и вполне здорового водителя, пишет региональное МЧС.
Инцидент произошел на Нюклинской косе. Мужчина ехал по Ольской трассе, а недалеко от смотровой площадки не справился с управлением и упал с обрыва.
Спасатели выехали к месту происшествия на квадроциклах и часть трассы проехали по берегу Охотского моря, однако какой‑то отрезок дистанции пришлось преодолевать пешком.
По данным МЧС, водитель пролетел около 200 метров вниз. Спасатели вытащили мужчину из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи. Те заявили: автомобилист отделался ушибами и порезами.
«По словам спасателей, мужчина родился в рубашке, поскольку подобные происшествия, как правило, заканчиваются тяжелыми травмами», — отмечает МЧС по Магаданской области в своем телеграм-канале.