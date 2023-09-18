Беременную военнослужащую приговорили к шести годам колонии за уклонение от мобилизации

Адвокат женщины Роман Рабаданов пытался обжаловать приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила его в силе. В определении апелляционной инстанции было указано, что наказание Кабалоевой было назначено «с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ею деяний и личности осужденной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание», а суд «в должной мере учел» наличие на иждивении военнослужащей малолетнего ребенка и ее беременность, назначив «наказание в размере, близком к минимальному».