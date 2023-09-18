Беременную военнослужащую приговорили к шести годам колонии за уклонение от мобилизации

Владикавказский гарнизонный военный суд первым в России вынес приговор женщине за уклонение от мобилизации. Ефрейтору Мадине Кабалоевой назначили шесть лет колонии общего режима, пишет «Коммерсант».
Суд признал Кабалоеву виновной по частям 5 и 3.1 статьи 337 УК (самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше одного месяца, неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации). Уголовное преследование началось подсудимой из‑за ее неявки к руководству в воинской части.
Как отмечает агентство, Мадина Кабалоева еще до возбуждения уголовного дела обратилась в медицинскую роту своей войсковой части. Там она получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы, поскольку беременна. Кроме того, у нее есть ребенок 2018 года рождения.
В суде женщина признала факт неявки, но обосновала его наличием справки, дающей ей временное освобождение от службы. По ее словам, она была уверена, что медслужба донесет эту информацию до ее начальства и претензий к ней не будет.
Военный прокурор проигнорировал эти доводы и потребовал от суда вынести Кабалоевой обвинительный приговор. Он заявил, что обвиняемая не уволилась с воинской службы из‑за беременности и продолжала получать положенное довольствие и пользоваться льготами, следовательно, оставалась военнослужащей.
Суд первой инстанции исполнил требование прокурора и назначил ефрейтору Кабалоевой шесть лет колонии общего режима (по предъявленным обвинениям ей грозило от семи до десяти лет). Однако, поскольку у обвиняемой есть несовершеннолетний ребенок, исполнение наказания отложили до 2032 года.
Адвокат женщины Роман Рабаданов пытался обжаловать приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила его в силе. В определении апелляционной инстанции было указано, что наказание Кабалоевой было назначено «с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ею деяний и личности осужденной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание», а суд «в должной мере учел» наличие на иждивении военнослужащей малолетнего ребенка и ее беременность, назначив «наказание в размере, близком к минимальному».