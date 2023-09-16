В Италии винодел помогал коллеге выбраться из цистерны и утонул в вине

В Италии винодел утонул в вине после отравления ядовитыми испарениями. Мужчина помогал коллеге выбраться из цистерны для виноматериалов, сообщает il Giornale di Vicenza.
46-летнего мужчину Марко Беттоллини из коммуны Бассано-дель-Граппа доставили в больницу на машине скорой помощи в очень тяжелом состоянии. В тот день он и 31-летний Альберто Пин чистил винный чан, в котором осталось несколько сантиметров напитка на дне. Мужчина забыл надеть респиратор и внезапно потерял сознание, и на помощь ему подоспел Беттоллини — тоже без защиты.
Беттоллини вслед за Пином потерял сознание и захлебнулся в остатках напитка до приезда врачей. Глава винодельни и президент округа, в котором произошла трагедия, выразили соболезнования родным и друзьям погибшего.