Зарплаты специалистов по спецэффектам «Дюны» и «Оппенгеймера» сократят из‑за забастовок в Голливуде

Специалисты DNEG работали над визуальными эффектами «Дюны» и «Оппенгеймера». По словам источников, более 10 тыс. сотрудников DNEG по всему миру дали выбор: согласиться на сокращение зарплаты на 20–25% в течение семи месяцев или на более резкое снижение зарплаты, однако за следующие три года им вернут большую часть денег. У работников есть 11 дней, чтобы выбрать один из вариантов и переподписать контракт.