Зарплаты специалистов по спецэффектам «Дюны» и «Оппенгеймера» сократят из‑за забастовок в Голливуде

Компания по созданию спецэффектов DNEG сократит зарплаты своим сотрудникам из‑за простоя, вызванного забастовками актеров и сценаристов в Голливуде. Deadline со ссылкой на слова инсайдеров пишет, что контракты несогласных на эти меры могут быть расторгнуты.
Специалисты DNEG работали над визуальными эффектами «Дюны» и «Оппенгеймера». По словам источников, более 10 тыс. сотрудников DNEG по всему миру дали выбор: согласиться на сокращение зарплаты на 20–25% в течение семи месяцев или на более резкое снижение зарплаты, однако за следующие три года им вернут большую часть денег. У работников есть 11 дней, чтобы выбрать один из вариантов и переподписать контракт.
Собеседники издания отметили, что в обоих случаях специалисты потеряют одинаковое количество денег. При втором варианте зарплата упадет примерно на 1–3% за то время, пока DNEG будет выплачивать долги. Этот шаг «позволит нам сохранить максимальное количество рабочих мест в течение этого периода», пояснили в компании.
Однако профсоюзы отреагировали на предложение резко негативно. «Мы считаем, что DNEG не предлагает ничего в качестве компенсации, но вместо этого перекладывает всю тяжесть и риски на сотрудников», — сказал источник.
В июле DNEG уже уволила 7,5% своих специалистов штаб-квартиры в Лондоне, объяснив это плохой экономической ситуацией в стране.