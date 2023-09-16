В Петербурге сгорело здание кинотеатра «Слава», в нем находились ресторан и зоомагазин

В Петербурге сгорело здание бывшего кинотеатра «Слава» на улице Бухарестской, сообщили в городском МЧС. В нем находились ресторан BBQ Beer, зоомагазин и несколько торговых точек. Большинство питомцев погибли, уточняют «Фонтанка» и 78.ru.
Звонок о возгорании в ресторане поступил в МЧС в 00:27. Из здания площадью 2 тыс. кв. метров пламя охватило около половины. Пожару был присвоен повышенный номер 1БИС. В устранении были задействованы 6 единиц техники и 30 спасателей. На тушение потратили около пяти часов.
Информации о пострадавших людях нет, обгорели семь припаркованных рядом автомобилей, уточняет «Фонтанка».
По словам очевидца 78.ru, пожар начался с летней веранды, перед этим там произошел взрыв и разлетелись окна. Хотя по расписанию ресторан должен был работать до часа ночи, отмечает мужчина, в пятницу заведение оказалось закрыто и внутри никого не было.
Другой мужчина участвовал в спасении животных из зоомагазина. По его словам, сотрудникам МЧС удалось вынести из здания три клетки с шиншиллами, крысами и грызунами, на улице их стали поливать водой и приводить в чувство. Как утверждает свидетель, внутри остались еще около 80% животных — как минимум, попугаи и огромный аквариум с рыбками.
Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку, добавляет 78.ru. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорят в ведомстве.
По информации телеграм-канала «Подъем», собственник бывшего кинотеатра ещё несколько лет назад хотел его снести и построить торговый центр, но тогда ему помешали жители района Купчино. Год назад власти одобрили документацию на строительство на этом месте жилого комплекса, говорится в его посте.