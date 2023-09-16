В Петербурге сгорело здание кинотеатра «Слава», в нем находились ресторан и зоомагазин

Другой мужчина участвовал в спасении животных из зоомагазина. По его словам, сотрудникам МЧС удалось вынести из здания три клетки с шиншиллами, крысами и грызунами, на улице их стали поливать водой и приводить в чувство. Как утверждает свидетель, внутри остались еще около 80% животных — как минимум, попугаи и огромный аквариум с рыбками.