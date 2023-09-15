В Тюменской области учительницу вынудили уволиться из школы из‑за публикаций откровенных снимков

«Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли, и люди не будут докапываться до моей личной жизни. Неважно, что я делаю вне школы. Я в этом не вижу ничего плохого. Это мое хобби, это моя душа, это моя мечта — развиваться в этой сфере», — прокомментировала учительница.