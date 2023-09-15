Реклама
Новости

В Тюменской области учительницу вынудили уволиться из школы из‑за публикаций откровенных снимков

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:16

В городе Ишим Тюменской области учительнице по имени Анастасия пришлось уволиться из школы после того, как на месте работы узнали о ее откровенных фотографиях, опубликованных в сети. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Девушка работала в учебном заведении педагогом-организатором, а в свободное время размещала в своих соцсетях снимки. На них она представала в соблазнительных позах, а одета была в открытые наряды, например, купальник или платье с декольте.

Фотографии учительницы возмутили местного жителя, и он поделился ими в городских пабликах. После этого педагога, а также руководство школы раскритиковали пользователи соцсетей.

В результате молодого специалиста вызвали к директору школы. Тот потребовал, чтобы девушка удалила снимки из сети или написала заявление на увольнение по собственному желанию. Анастасия выбрала второй вариант.

«Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли, и люди не будут докапываться до моей личной жизни. Неважно, что я делаю вне школы. Я в этом не вижу ничего плохого. Это мое хобби, это моя душа, это моя мечта — развиваться в этой сфере», — прокомментировала учительница.

Она добавила, что директор школы назвал ее модельные снимки «развратными» и якобы неприемлемыми для ее профессии. Руководитель заявил, что модели ему в штате не нужны.

По словам Анастасии, она проработала в школе только неделю и не слишком держалась за свою должность, поскольку ей платили только 15 тыс. рублей в месяц. Педагог считает, что школе, напротив, должно нравиться, что у них работает «модель, к которой полгорода неравнодушно».

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»