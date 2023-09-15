В Тюменской области учительницу вынудили уволиться из школы из‑за публикаций откровенных снимков

В городе Ишим Тюменской области учительнице по имени Анастасия пришлось уволиться из школы после того, как на месте работы узнали о ее откровенных фотографиях, опубликованных в сети. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
Девушка работала в учебном заведении педагогом-организатором, а в свободное время размещала в своих соцсетях снимки. На них она представала в соблазнительных позах, а одета была в открытые наряды, например, купальник или платье с декольте.
Фотографии учительницы возмутили местного жителя, и он поделился ими в городских пабликах. После этого педагога, а также руководство школы раскритиковали пользователи соцсетей.
В результате молодого специалиста вызвали к директору школы. Тот потребовал, чтобы девушка удалила снимки из сети или написала заявление на увольнение по собственному желанию. Анастасия выбрала второй вариант.
«Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли, и люди не будут докапываться до моей личной жизни. Неважно, что я делаю вне школы. Я в этом не вижу ничего плохого. Это мое хобби, это моя душа, это моя мечта — развиваться в этой сфере», — прокомментировала учительница.
Она добавила, что директор школы назвал ее модельные снимки «развратными» и якобы неприемлемыми для ее профессии. Руководитель заявил, что модели ему в штате не нужны.
По словам Анастасии, она проработала в школе только неделю и не слишком держалась за свою должность, поскольку ей платили только 15 тыс. рублей в месяц. Педагог считает, что школе, напротив, должно нравиться, что у них работает «модель, к которой полгорода неравнодушно».