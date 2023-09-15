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Вышел тизер-трейлер российского аниме «Киберслав»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:16

На ютуб-канале «Кинопоиск Премьеры» опубликовали тизер-трейлер российского аниме «Киберслав», который выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2024 году.

Шоу расскажет историю о богатыре, расследующем жестокое преступление, в результате которого погибла княжеская семья. Герою предстоит узнать, кому помешал князь и его близкие — озлобленному народу или заполонившей леса нечисти.

Сериал разработала студия Evil Pirate Studio. Специалисты компании работали над проектом более пяти лет.

На протяжение долгого времени никаких подробностей о будущем шоу не поступало. Теперь же стало ясно, что «Киберслав» все-таки появится на экранах. Дата релиза, впрочем, еще неизвестна.

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