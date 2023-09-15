Вышел тизер-трейлер российского аниме «Киберслав»

На ютуб-канале «Кинопоиск Премьеры» опубликовали тизер-трейлер российского аниме «Киберслав», который выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2024 году.
Шоу расскажет историю о богатыре, расследующем жестокое преступление, в результате которого погибла княжеская семья. Герою предстоит узнать, кому помешал князь и его близкие — озлобленному народу или заполонившей леса нечисти.
Сериал разработала студия Evil Pirate Studio. Специалисты компании работали над проектом более пяти лет.
На протяжение долгого времени никаких подробностей о будущем шоу не поступало. Теперь же стало ясно, что «Киберслав» все-таки появится на экранах. Дата релиза, впрочем, еще неизвестна.