Минюст признал иноагентами политолога Станислава Белковского и еще четырех человек

Минюст признал иноагентами политологов Станислава Белковского и Юрия Федорова, журналиста Илью Шепелина, а также Кирилла Седова и Евгения Кочегина. Их посчитали взаимодействующими с иностранными агентами.
Белковский, по мнению ведомства, «осуществлял пропагандистскую антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа России» и дискредитацию военной операции на территории Украины.
Он, как и остальные новые фигуранты реестра, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и участвовал в создании материалов иноагентов.
Федоров же «является членом Международного института стратегических исследований в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии». Шепелин выступал против военной операции на Украине.
Седов и Кочегин осуществляли деятельность, направленную на формирование негативного образа России. Седов при этом был «сотрудником информационного проекта, основанного иностранным агентом», а Кочегин выступал против СВО.