Реклама
Новости

Минюст признал иноагентами политолога Станислава Белковского и еще четырех человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:13

Минюст признал иноагентами политологов Станислава Белковского и Юрия Федорова, журналиста Илью Шепелина, а также Кирилла Седова и Евгения Кочегина. Их посчитали взаимодействующими с иностранными агентами.

Белковский, по мнению ведомства, «осуществлял пропагандистскую антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа России» и дискредитацию военной операции на территории Украины.

Он, как и остальные новые фигуранты реестра, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и участвовал в создании материалов иноагентов.

Федоров же «является членом Международного института стратегических исследований в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии». Шепелин выступал против военной операции на Украине.

Седов и Кочегин осуществляли деятельность, направленную на формирование негативного образа России. Седов при этом был «сотрудником информационного проекта, основанного иностранным агентом», а Кочегин выступал против СВО.

расскажите друзьям
люди
Станислав БелковскийЮрий Федоров
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»