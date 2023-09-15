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В Испании впервые депутатом парламента стала женщина с синдромом Дауна

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:53

В Испании депутатом парламента впервые стала женщина с синдромом Дауна — 46-летняя политик Мар Гальсеран. Об этом сообщило издание Valencia Plaza.

Гальсеран вошла в парламент автономного сообщества Валенсия. Она намерена доказать, что способна занимать столь ответственную должность, и побудить общество «видеть не инвалидность, а человека».

По мнению Гальсеран, если в политике существуют барьеры, то ими являются не ограничения по здоровью, а «ментальные барьеры общества». Политик собирается внести свой вклад в разрушение этих границ.

Она отметила, что «долгое время стремилась» стать депутатом, и поблагодарила Народную партию за предоставленную ей возможность. По словам Гальсеран, она интересовалась политикой «с самого раннего возраста».

Около 13 лет Гальсеран проработала в президиуме Женералитета (высшего органа самоуправления) Валенсии. Там она выдвигала предложения, касающиеся жизни людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.

На государственной службе Гальсеран находится уже 26 лет. В частности, она работала в Министерстве социального обеспечения и выступала замминистра здравоохранения Валенсии. По образованию Гальсеран — специалист в области гостиничного бизнеса и туризма.

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