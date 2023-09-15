На Камчатке туристы спасли двух потерявшихся собак. Одну пришлось спускать на руках с вулкана

На Авачинском перевале туристы спасли двух собак, которые потеряли хозяев. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Камчатка».
С 9 по 10 сентября туристы планировали восхождение на Авачинский вулкан. Когда они прибыли на место, за ними увязались две собаки, обе хромали. Животных гнали домой, но безуспешно.
На высоте 1700 метров одну из собак решили спустить в низ. С ней к подножию вулкана пошел участник восхождения.
Другой пес, по кличке Банзай, продолжил подниматься вверх, несмотря на сильный ветер. В один момент животное начало громко скулить и отказывалось идти дальше. Его путешественникам пришлось спускать на руках.
«Хорошо, что встретили еще мужиков, которые тоже принимали участие в транспортировке „пострадавшего“», — рассказал один из туристов.
Одну из собак доставили в лагерь на перевале, другая осталась недалеко от палаток. Туристы призвали владельца забрать животных и не оставлять их без присмотра.