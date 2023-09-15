В центре Москвы появился большой светодиодный логотип Okko. Прямо на крыше с видом на Москва-сити

Логотип из 25 тыс. светодиодов на основе Smart-RGB появился на крыше здания, расположенного у входа в метро. Помимо того, что он оказался в знаковой локации у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, так и еще и на заднем фоне открывается панорамный вид на Москва-сити.