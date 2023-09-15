В центре Москвы появился большой светодиодный логотип Okko. Прямо на крыше с видом на Москва-сити

Российский онлайн-кинотеатр Okko вместе с оператором наружной рекламы Russ Outdoor установил большой светодиодный логотип у станции метро «Парк культуры». Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
Логотип из 25 тыс. светодиодов на основе Smart-RGB появился на крыше здания, расположенного у входа в метро. Помимо того, что он оказался в знаковой локации у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, так и еще и на заднем фоне открывается панорамный вид на Москва-сити.
Фактически это экран, которые может передавать любые цветовые эффекты и транслировать видео. Вечером буквы меняют цвет, чтобы логотип всегда оставался заметным. А в дни важных событий онлайн-кинотеатр обещает показывать и другие возможности технологичной надписи.
В компании отмечают, что Okko первым среди конкурентов воспользовался премиум-инвентарем и прогрессивными технологическими решениями в рекламе.
Благодаря локации компания рассчитывает охватить «большой объем как молодых ценителей моды и современной культуры, так и платежеспособной аудитории 25-45». Помимо красивого вида, дополнительные контакты Okko обеспечит высокий трафик Садового кольца.