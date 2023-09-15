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В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове. Власти говорят, что он начал кидаться на людей

Семён Гудошников
Сегодня в 13:05

В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове, которого искали полиция и зоозащитники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексея Сурового.

По его словам, сперва планировалось просто обездвижить животное, но хищник начал кидаться на людей, поэтому пришлось «экстренно применить оружие». Проводится проверка обстоятельств случившегося.

В пресс-службе приморского МВД «Подъему» заявили: «Мы к убиению несчастного мишки непричастны. Говорят, что агрессировал и не было уже вариантов никаких».

Медведя с бидоном на голове заметили в Хасанском округе в конце августа. Вероятно, зверь засунул голову в бидон из любопытства и застрял. Он проломил дно бидона и смог питаться. Специалисты из нацпарка «Земля леопарда» разыскивали животное, чтобы помочь.

1 сентября «Новости Уссурийска» писали, что зоозащитникам удалось поймать медведя и снять с его головы бидон. Сообщалось, что процесс освобождения зверя прошел без травм, а потом его выпустили в лес.

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