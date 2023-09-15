Петербургский священник, который мчался по Невскому на электросамокате, объяснил свой поступок

12 сентября в центре Петербурга заметили священника на электросамокате. Он спешил к началу крестного хода, который проходил на Невском проспекте. Представитель духовенства выбрал этот вид транспорта, чтобы прорваться через перекрытия, которые были установлены на дороге.
«Фонтанка» установила, что попавший кадр священник — Владислав Малышев, и взяла у него интервью. Вот несколько цитат из материала:
- «Я вообще не думаю, что это хайп. Это просто самокат. В этом году всё перекрыли, и я действительно не успевал. Тут какой‑то одиозности или желания похайповать нет, хотя у меня в принципе самокат-то есть, я иногда им пользуюсь. Я могу ездить на велосипеде, но, правда, не в облачении. По гражданке. Ну а как? Тут вариант либо опоздать и подставить тех, кто меня там ждет, либо приехать [так]».
- «Тут чего‑то безнравственного нет. Просто современный человек почему‑то мыслит, что священники это какие‑то карикатуры из XIX века. По-разному бывает, но я считаю, что священник это живой человек, настоящий. И елейный голос из‑за трубы, пузо — это, мне кажется, карикатура для людей, которые совершенно не знакомы с живыми людьми и живой церковью. Не снимать же мне рясу, чтобы кого‑то там не смутить? Вообще, бывает идешь по городу в рясе, а на тебя смотрят с удивлением. И я всегда сам удивляюсь: на человека с фиолетовыми волосами, татуировками на лице, с тоннелями в ушах внимания никто не обращает. А идешь [в рясе] в России, у которой, извините, многовековая история, связанная с христианством, с православием, на тебя смотрят удивленно».
- «Честно говоря, у меня даже нет этого приложения для самокатов. Просто со мной молодежь, которая шла, мне сказала: „Батюшка, у нас есть приложение, вы так успеете, а мы вас потом догоним“».
- «Я думаю, роль священника всегда одна — стараться людей приводить к Богу, к нравственной жизни. Неважно, война это или не война. К сожалению, разные жизненные обстоятельства приводят людей к озлоблению. Не только сейчас, это было и в пандемию. Было разделение: одни за прививки, другие против, одни за это, другие за то. Роль священника — как сделать так, чтобы внешние обстоятельства не раскалывали людей на какие‑то враждующие партии и организации».