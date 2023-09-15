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X (ранее Twitter) разрешил скрывать лайки на чужих постах

Виктория Шанина
Сегодня в 10:11

В соцсети X (бывшая Twitter) теперь можно скрыть от других пользователей вкладку с понравившимися публикациями в своем профиле. Об этом в своем аккаунте сообщил владелец платформы Илон Маск.

«Лайки теперь можно скрывать, но я рекомендую держать их открытыми и просто использовать как закладки с интересными постами», — пишет Маск.

Как скрыть свои лайки в твиттере: откройте настройки профиля и найдите там кнопку «скрыть вкладку „Нравится“». Достаточно передвинуть ползунок вправо, и ваши отметки больше никто не увидит.

При этом отдельные лайки под постами все еще будут видны, говорится в настройках. Речь идет только о закрытии для чужих глаз соответствующей вкладки в аккаунте.

Ранее Илон Маск пообещал убрать из X функцию добавления пользователей в черный список, поскольку в ней «нет смысла». При этом заблокировать сообщения от пользователей будет можно.

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