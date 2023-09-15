Свитер принцессы Дианы с черной овечкой ушел с молотка за 1,14 млн долларов

Аукционный дом Sotheby’s в Нью-Йорке продал за 1,14 млн долларов свитер британской принцессы Дианы. Об этом пишет Би-би-си.
Стартовой ценой лота стали всего 20 тыс. долларов. А организаторы торгов изначально оценили стоимость свитера в 50-80 тыс. долларов.
Как отмечает Би-би-си, ближе к завершению торгов самым большим было предложение в 200 тыс. долларов. За несколько минут до окончания аукциона эту стоимость перебил один, но самый щедрый покупатель, имя которого Sotheby’s не раскрывает.
Речь идет о красном свитере с черной овечкой в окружении белых, который Леди Ди надевала на игру в поло в 1981 году. На тот момент она была еще не принцессей, а только невестой принца Чарльза.
Свитер нашли в марте этого года на чердаке у дизайнеров Салли Муир и Джоанной Осборн, которые его и создали под брендом Warm & Wonderful. Они искали старую выкройку в своем архиве, когда обнаружили вещь принцессы Дианы.
«Этот исключительный предмет одежды, бережно сохраненный, несет в себе нотки грации, очарования принцессы Дианы и ее острого взгляда на моду», — подчеркнула глава отдела моды и аксессуаров Sotheby’s Синтия Холтон, когда стало известно о будущем аукционе.