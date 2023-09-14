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Международная федерация скейтбординга разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:22

Международная федерация скейтбординга допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в качестве «индивидуальных нейтральных спортсменов». Об этом сообщило РИА «Новости».

Атлеты смогут выступать на турнирах с 1 января 2024 года. Участие российских и белорусских скейтбордистов будут контролировать на соблюдение требований нейтралитета.

Чтобы присоединиться к международным состязаниям, спортсменам нужно подать заявки в федерацию на получение статуса «индивидуального нейтрального спортсмена».

После оформления статуса атлеты смогут претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже. Они станут вторыми Играми в истории, в программу которых войдет турнир по скейтбордингу.

В 2021 года на Играх в Токио скейтбординг впервые был представлен в олимпийской программе. Первой олимпийской чемпионкой по этому виду спорта стала 13-летняя японка Момидзи Нисия.

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