Международная федерация скейтбординга разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе

Международная федерация скейтбординга допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в качестве «индивидуальных нейтральных спортсменов». Об этом сообщило РИА «Новости».
Атлеты смогут выступать на турнирах с 1 января 2024 года. Участие российских и белорусских скейтбордистов будут контролировать на соблюдение требований нейтралитета.
Чтобы присоединиться к международным состязаниям, спортсменам нужно подать заявки в федерацию на получение статуса «индивидуального нейтрального спортсмена».
После оформления статуса атлеты смогут претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже. Они станут вторыми Играми в истории, в программу которых войдет турнир по скейтбордингу.
В 2021 года на Играх в Токио скейтбординг впервые был представлен в олимпийской программе. Первой олимпийской чемпионкой по этому виду спорта стала 13-летняя японка Момидзи Нисия.