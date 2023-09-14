Финляндия построила тестовый участок забора на границе с Россией

Финляндия завершила строительство первого, тестового участка забора на границе с Россией. Его ввели в эксплуатацию, сообщило финское издание Yle.
Забор появился в местечке Пелкола в городе Иматра на юге страны, расположенном примерно в 210 километрах от Петербурга. Строители уже покинули территорию, а пограничники Финляндии приступили к стандартному патрулированию окрестностей.
По информации СМИ, объекту еще требуются некоторые доработки. Однако забор, дорога вдоль него и техническая система наблюдения находятся в полной готовности к использованию.
«Сейчас наша задача — собрать впечатления тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует», — заявил глава проектов Погранохраны Исмо Курки.
Он отметил, что строительство забора заняло больше времени, чем ожидали пограничники. Сам забор подготовили только к середине августа, после чего ему потребовались некоторые изменения.
Теперь строители приступят к возведению других участков заграждения. Их планируется обустроить вблизи пунктов пересечения границы не только в Иматре, но и в Ваалимаа и Нуйямаа. Всего на восточной границе страны появится около 200 км заграждений.
«Подготовительные работы начнутся осенью, а само строительство — будущей зимой», — прокомментировал Курки.