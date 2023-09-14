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В Беларуси задержали парня, написавшего твит об Азаренке. Его заставили покаяться на камеру

Семён Гудошников
Сегодня в 19:02

В Беларуси задержали молодого человека, написавшего твит о местном пропагандисте Григории Азаренке. Его заставили записать покаянное видео, сообщают «Наша Нiва» и «Зеркало».

10 сентября молодой человек опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) пост: «Фу Боже, со мной в тренажерке азаренок» (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Этот твит широко разошелся, в тот же день его скриншот опубликовал у себя в телеграм-канале сам пропагандист. Он подписал его словами: «А вживую, сука, зассал?😂 Змагарик клясiчны».

«Наша Нiва» пишет, что, вероятно, молодого человека задержали на следующий день, 11 сентября. А 13 сентября в телеграм-канале «Книга ГУ „База“», близком к белорусским силовикам, появилось покаянное видео задержанного.

В нем парень говорит: «Я гей, придерживаюсь нетрадиционной сексуальной ориентации. Обращался в чат-боты Nexta и „Беларусь головного мозга“ (признаны в Беларуси экстремистскими. — Прим. ред.), отправлял фотографию. В социальной сети Twitter написал пост оскорбительного характера в отношении Григория Азаренка».

Затем в кадре появляется сам Азаренок, который начинает разговор с фразы: «Фу, со мной в комнате змагар». Пропагандист интересуется у задержанного, видел ли тот его и почему не поделился своими мыслями в спортзале, а пошел в твиттер.

После этого Азаренок дарит ему книгу «Преступление и наказание». «Достоевский уехал на каторгу революционером, демократом и либералом. Потом посидел на каторге, приехал монархистом, хорошим человеком», — говорит он.

В телеграм-канале «Книга ГУ „База“» говорится, что в квартире задержанного «обнаружена запрещенная символика, а также книга с обоснованием идеи вхождения Беларуси в состав Польши». Там также утверждается, что молодого человека задержали не из‑за твита, а за «обратную связь с экстремистским формированием и распространение запрещенных материалов».

«Наша Нiва» пишет, что на задержанного завели уголовные дела. По каким именно статьям, не уточняется.

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