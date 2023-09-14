«Бил головой о подъезд»: владельца канала ihookahgram признали виновным в избиении подруги

12 июля адвокат Ерохин раскрыл обстоятельства произошедшего. По его словам, ночью Тараканов методично бил и душил его подругу в подъезде дома на улице Остоженка. Кроме того, он «спускал ее по лестнице, держа за одежду», и «бил головой об подъезд», говорит Ерохин. В этом время в квартире была сестра девушки, которая все слышала и к которой блогер ломился в дверь.