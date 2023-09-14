«Бил головой о подъезд»: владельца канала ihookahgram признали виновным в избиении подруги

Суд в Москве признал виновным владельца блога о кальянной индустрии ihookahgram Кирилла Тараканова в побоях девушки, с которой он встречался. Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Константин Ерохин, который дружит с потерпевшей и защищает ее интересы.
По статье 6.1.1. КоАП (побои) Тараканову назначили штраф в 15 тыс. рублей. На суде он признал вину и раскаялся. Защита будет обжаловать приговор и требовать ареста для обвиняемого.
12 июля адвокат Ерохин раскрыл обстоятельства произошедшего. По его словам, ночью Тараканов методично бил и душил его подругу в подъезде дома на улице Остоженка. Кроме того, он «спускал ее по лестнице, держа за одежду», и «бил головой об подъезд», говорит Ерохин. В этом время в квартире была сестра девушки, которая все слышала и к которой блогер ломился в дверь.
Адвокат выложил в телеграм-канале фотографии синяков и царапин на ногах потерпевшей, а также скрины ее переписки с Таракановым в ночь, когда произошло избиение.
Согласно скриншотам, в начале июля блогер пришел в подъезд к подруге и требовал отдать его ключи и наушники, уверяя, что они у нее в сумке. Девушка просила его уйти и говорила, что посмотрела во всех сумках и ничего не нашла. Тараканов требовал открыть дверь, заявляя, что ее «никто не тронет».
Адвокат отметил, что Кирилл женат на другой девушке и сказал потерпевшей, что разводится. На следующий день после избиения блогер улетел домой в Нижний Новгород и выложил фотографию с супругой в инстаграме*.
По словам Ерохина, после избиения Тараканов начал угрожать подруге, что он выложит ее фотографии и «прочую порочащую информацию», если она подаст в суд. Затем, как утверждает адвокат, блогер заказал спам-атаку на него и на подругу. В качестве компенсации он предлагал пострадавшей 10 тыс. рублей. Ерохин подал отдельное заявление на Тараканова по поводу спам-атаки.
«Афиша Daily» запросила комментарий у Тараканова, но пока не получила ответа.
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