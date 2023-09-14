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Точки re:Store откроются как мультибрендовые магазины. И с новым логотипом

Виктория Шанина
Сегодня в 12:49

Компания re:Store, которая ранее продавала устройства Apple, вновь откроет свои двери, но уже как мультибрендовая сеть. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

Помимо того, что точки начнут продавать смартфоны и других брендов, они сменят логотип. Сеть будет называться restore:.

«Теперь наш лого символизирует гибкость и открытость к экспериментам и изменениям, он обещает большую вариативность в ассортименте, больше открытий и сюрпризов», — говорится в сообщении.

Первым возобновит работу магазин на Неглинной улице, в центре Москвы. Открытие запланировано на 15 сентября.

После начала российской военной операции на Украине Apple ограничила поставки своих устройств в Россию. В июле 2022-го ретейлер re:Store тогда начал ввозить в страну продукцию бренда путем параллельного импорта.

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