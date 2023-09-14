Точки re:Store откроются как мультибрендовые магазины. И с новым логотипом

Компания re:Store, которая ранее продавала устройства Apple, вновь откроет свои двери, но уже как мультибрендовая сеть. Об этом сообщается на сайте ретейлера.
Помимо того, что точки начнут продавать смартфоны и других брендов, они сменят логотип. Сеть будет называться restore:.
«Теперь наш лого символизирует гибкость и открытость к экспериментам и изменениям, он обещает большую вариативность в ассортименте, больше открытий и сюрпризов», — говорится в сообщении.
Первым возобновит работу магазин на Неглинной улице, в центре Москвы. Открытие запланировано на 15 сентября.
После начала российской военной операции на Украине Apple ограничила поставки своих устройств в Россию. В июле 2022-го ретейлер re:Store тогда начал ввозить в страну продукцию бренда путем параллельного импорта.