СМИ: россиянка покончила с собой, когда ее муж решил стать добровольцем в военной операции

В деревне Борисова Грива Ленинградской области 41-летняя воспитательница детского сада покончила жизнь самоубийством, когда ее муж заявил о решении поехать в зону боевых действий на территории Украины. Об этом пишут «Осторожно, новости».
У пары две дочери и сын. После заявления их отца, 40-летнего уроженца Украины о планах отправиться добровольцем в рамках российской военной операции, супруги поссорились.
Женщина выступила резко против решения мужа и вечером 13 сентября написала ему, что «наглоталась таблеток». Мужчина в этот момент находился на работе; получив сообщение, он вызвал скорую и тут же поехал к ней.
Когда мужчина зашел домой, его жена была уже без сознания. Позже приехала скорая, которая констатировала смерть женщины.
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