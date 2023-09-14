Умерла самая высокая в мире собака по кличке Зевс

«Зевс был по-настоящему особенным псом. Он был нежным, любящим, очень упрямым, но всегда был рад видеть свою семью и многих, многих друзей во время своих путешествий по Далласу и Форт-Уэрту. Зевс прожил насыщенную жизнь за три коротких года», — заявила Бриттани.