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Умерла самая высокая в мире собака по кличке Зевс

Виктория Шанина
Сегодня в 11:21

В США от рака костей умер самый высокий в мире кобель по кличке Зевс. Немецкому догу было три с половиной года, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Когда ветеринары диагностировали у него рак, Зевсу пришлось ампутировать переднюю правую лапу, но после операции у пса развилась пневмония. Он умер рано утром 12 сентября.

Отец владелицы Зевса Бриттани по имени Донни Дэфис сказал, что питомец умер, положив голову на колени хозяйки. Он поблагодарил онколога и хирургическую бригаду, которые делали все возможное для спасения собаки.

«Зевс был по-настоящему особенным псом. Он был нежным, любящим, очень упрямым, но всегда был рад видеть свою семью и многих, многих друзей во время своих путешествий по Далласу и Форт-Уэрту. Зевс прожил насыщенную жизнь за три коротких года», — заявила Бриттани.

Она добавила, что очень благодарна за время, проведенное с Зевсом, ведь он принес много радости и счастья большому количеству людей. Бриттани также поблагодарила врачей и всех сочувствующих.

Зевс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий ныне живущий пес в 2022 году. На тот момент его рост составлял 1,046 метра.

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