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Власти Аргентины закрыли издательство, которое выпускало книги, восхваляющие нацистскую идеологию

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:55

Федеральная полиция Аргентины закрыла издательство, выпускавшее книги, в которых восхвалялась нацистская идеология. Об этом сообщил Independent.

Власти страны изъяли около 230 книг в ходе рейдов в городе Сан-Исидро и арестовали одного человека — Пабло Джорджетти. По словам правоохранителей, ранее в Аргентине не изымали такого значительного числа текстов с пропагандой нацизма.

«Мы по-прежнему поражены количеством материалов того, что на самом деле является печатным станком для распространения и продажи нацистской символики, книг и идеологической обработки», — заявил генкомиссар полиции Карлос Алехандро Ньяманду.

Он назвал проведенную операцию «исторической конфискацией» нацистских документов в Аргентине. Полицейский отметил, что изъятые тексты были выполнены в высоком качестве.

Арестованного Пабло Джорджетти подозревают в управлении книжным магазином, где продавали запрещенные издания. Его обвинили в нарушении антидискриминационного закона.

Сайт книжного магазина со скандальными книгами по-прежнему работает. На нем сообщается, что покупателям предлагают книги о двух мировых войнах, которые были «вытеснены из более популярных книжных магазинов». На портале указывается, что сотрудники магазина «не согласны» с содержанием этих изданий, но предоставляют их для «сбора информации» читателями.

«Это первый этап расследования. Первое, что мы сделали, — это перекрыли канал продаж и дистрибуции. Мы переходим ко второму этапу. Закон наказывает не только тех, кто производит, но и тех, кто покупает», — подчеркнул Ньяманду.

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