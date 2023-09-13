Власти Аргентины закрыли издательство, которое выпускало книги, восхваляющие нацистскую идеологию

Сайт книжного магазина со скандальными книгами по-прежнему работает. На нем сообщается, что покупателям предлагают книги о двух мировых войнах, которые были «вытеснены из более популярных книжных магазинов». На портале указывается, что сотрудники магазина «не согласны» с содержанием этих изданий, но предоставляют их для «сбора информации» читателями.