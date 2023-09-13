Власти Аргентины закрыли издательство, которое выпускало книги, восхваляющие нацистскую идеологию

Федеральная полиция Аргентины закрыла издательство, выпускавшее книги, в которых восхвалялась нацистская идеология. Об этом сообщил Independent.
Власти страны изъяли около 230 книг в ходе рейдов в городе Сан-Исидро и арестовали одного человека — Пабло Джорджетти. По словам правоохранителей, ранее в Аргентине не изымали такого значительного числа текстов с пропагандой нацизма.
«Мы по-прежнему поражены количеством материалов того, что на самом деле является печатным станком для распространения и продажи нацистской символики, книг и идеологической обработки», — заявил генкомиссар полиции Карлос Алехандро Ньяманду.
Он назвал проведенную операцию «исторической конфискацией» нацистских документов в Аргентине. Полицейский отметил, что изъятые тексты были выполнены в высоком качестве.
Арестованного Пабло Джорджетти подозревают в управлении книжным магазином, где продавали запрещенные издания. Его обвинили в нарушении антидискриминационного закона.
Сайт книжного магазина со скандальными книгами по-прежнему работает. На нем сообщается, что покупателям предлагают книги о двух мировых войнах, которые были «вытеснены из более популярных книжных магазинов». На портале указывается, что сотрудники магазина «не согласны» с содержанием этих изданий, но предоставляют их для «сбора информации» читателями.
«Это первый этап расследования. Первое, что мы сделали, — это перекрыли канал продаж и дистрибуции. Мы переходим ко второму этапу. Закон наказывает не только тех, кто производит, но и тех, кто покупает», — подчеркнул Ньяманду.