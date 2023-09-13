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Театр Маяковского откроет новый буфет на месте легендарного кафе «Маяк»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:02

Театр Маяковского обновил пространство, где располагалось легендарное кафе «Маяк», и обустроил там новый буфет. Об этом сообщил «Москвич Mag».

По информации издания, театральный буфет откроется в честь 101-го театрального сезона. Попасть в него можно будет, пройдя вдоль белоснежных колонн фойе бельэтажа.

В новом буфете планируют проводить встречи, читки пьес, литературные вечера и другие мероприятия.

«В этом году театр Маяковского решил полностью обновить пространство основной сцены. Архитекторы и дизайнеры вернули его к исторической симметрии, которая была утрачена в середине XX века, сделали более комфортным для зрителей, используя современные решения», — добавили в пресс-службе театра.

Кафе «Маяк» работало на Большой Никитской улице с 1993 по 2020 год. Заведение стало культовым среди москвичей. Его особенно любили театральные деятели, литераторы, журналисты и артисты. «Афиша Daily» рассказывала об обстоятельствах закрытия легендарного кафе.

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