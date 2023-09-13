Театр Маяковского откроет новый буфет на месте легендарного кафе «Маяк»

«В этом году театр Маяковского решил полностью обновить пространство основной сцены. Архитекторы и дизайнеры вернули его к исторической симметрии, которая была утрачена в середине XX века, сделали более комфортным для зрителей, используя современные решения», — добавили в пресс-службе театра.