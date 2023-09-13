Для фанатов Starfield: композитор игры Инон Цур дал концерт с Лондонским симфоническим оркестром

Звукорежиссер Марк Ламперт в недавнем интервью о звуковом дизайне Starfield назвал музыку «спутницей игрока». Директор оркестра и доцент кафедры музыки Джеймс Хардвик писал, что если закрыть глаза, можно представить, как саундтрек исполняют в концертном зале. Он остался рад, что игры типа Starfield прибавляют популярности оркестрам.