Для фанатов Starfield: композитор игры Инон Цур дал концерт с Лондонским симфоническим оркестром

Израильско-американский композитор и автор саундтрека Starfield Инон Цур провел концерт с Лондонским симфоническим оркестром, который транслировался на ютьюбе. Музыканты в течение часа играли композиции из игры.
Звукорежиссер Марк Ламперт в недавнем интервью о звуковом дизайне Starfield назвал музыку «спутницей игрока». Директор оркестра и доцент кафедры музыки Джеймс Хардвик писал, что если закрыть глаза, можно представить, как саундтрек исполняют в концертном зале. Он остался рад, что игры типа Starfield прибавляют популярности оркестрам.
В 2021 году Лондонский симфонический оркестр исполнил саундтрек Skyrim в честь десятилетия игры. Представление прошло в одном из самых престижных концертных залов в мире, в театре дворца Александра-палас.
Научно-фантастическая игра Starfield от Bethesda вышла 6 сентября. Игроки могут создавать собственного персонажа и космический корабль, путешествовать на любую из тысяч планет и идти по нескольким сюжетным линиям.