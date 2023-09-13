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Для фанатов Starfield: композитор игры Инон Цур дал концерт с Лондонским симфоническим оркестром

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:30

Израильско-американский композитор и автор саундтрека Starfield Инон Цур провел концерт с Лондонским симфоническим оркестром, который транслировался на ютьюбе. Музыканты в течение часа играли композиции из игры.

Звукорежиссер Марк Ламперт в недавнем интервью о звуковом дизайне Starfield назвал музыку «спутницей игрока». Директор оркестра и доцент кафедры музыки Джеймс Хардвик писал, что если закрыть глаза, можно представить, как саундтрек исполняют в концертном зале. Он остался рад, что игры типа Starfield прибавляют популярности оркестрам.

В 2021 году Лондонский симфонический оркестр исполнил саундтрек Skyrim в честь десятилетия игры. Представление прошло в одном из самых престижных концертных залов в мире, в театре дворца Александра-палас.

Научно-фантастическая игра Starfield от Bethesda вышла 6 сентября. Игроки могут создавать собственного персонажа и космический корабль, путешествовать на любую из тысяч планет и идти по нескольким сюжетным линиям.

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