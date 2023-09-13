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В Бельгии противники сексуального образования подожгли четыре школы

Юлия Онодэра
Вчера в 22:02

В Бельгии противники сексуального образования подростков подожгли четыре школы. Так они выразили свое несогласие со ставшим обязательным курсом о сексуальных отношениях, сообщило Sudinfo.

Поджоги произошли в городе Шарлеруа. Неизвестные люди ночью попытались поджечь учебные заведения и оставили на их стенах надписи черной краской «No EVRAS» («Нет „Образованию в области сексуальных отношений и сексуальности“»).

Курс EVRAS стал обязательным для школьников 11-12 лет и 15-16 лет с 2023 года. Он должен «ответить на вопросы подростков по деликатным темам», заявили авторы школьной программы.

В частности, курс посвящен таким темам как сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы. Занятия EVRAS подростки должны посещать в течение двух часов ежегодно.

Противники курса считают, что сексуальное образование побудит детей к гиперсексуальности и «смене сексуальной ориентации». Исламские и католические организации призвали провести акции протеста против EVRAS.

Масштабных протестов введение курса пока не вызвало. Полиция же обещала найти ответственных за поджоги школ, расследование уже начато.

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