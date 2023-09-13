Бойца ММА Джеффа Монсона избрали депутатом курултая Башкортостана

Бойца смешанного стиля Джеффа Монсона, отказавшегося от гражданства США, избрали депутатом курултая (парламента) Башкортостана. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
В 2020 году Монсон переехал в Уфу, а до этого был депутатом Горсовета Красногорска в Подмосковье. Гражданином РФ боец стал в 2018 году, а от гражданства США отказался в мае 2023-го. Он также заявлял о планах в будущем избираться в Госдуму.
Монсон занимал в списке «Единой России» в Башкортостане пятое место. По итогам голосования партия получила 87 из 110 мест в парламенте республики, из них 41 по спискам. В разговоре с информагентством боец не сказал, что откажется от мандата.
Согласно законодательству, депутатом может быть избран российский гражданин, не имеющий гражданства или подданства иностранного государства, либо вида на жительство.