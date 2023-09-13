Бойца ММА Джеффа Монсона избрали депутатом курултая Башкортостана

В 2020 году Монсон переехал в Уфу, а до этого был депутатом Горсовета Красногорска в Подмосковье. Гражданином РФ боец стал в 2018 году, а от гражданства США отказался в мае 2023-го. Он также заявлял о планах в будущем избираться в Госдуму.