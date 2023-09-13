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Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:40

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя будет служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Приказ опубликовали на портале правовых актов.

В нем говорится, что к службе не признают годными людей с ВИЧ, гепатитом B или C, формами активного туберкулеза, дыхательной недостаточностью II степени, сахарным диабетом I типа, эпилепсией, инсультами и психическими расстройствами.

Также нельзя будет стать контрактниками тем, у кого диагностирован «активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации» или злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.

Кроме того, в перечень противопоказаний к службе включили ограничения функций конечностей, остроту зрения одного глаза 0,09 и ниже, сердечную недостаточность III функционального класса, бронхиальную астму средней степени тяжести, среднетяжелые колиты и энтериты, отсутствие почек, желудка или кишок.

Перечень заболеваний разработали в качестве дополнения к закону, который разрешил судимым гражданам служить в ВС РФ по контракту в период мобилизации. Закон был подписан Владимиром Путиным и вступил в силу 24 июня 2023 года.

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