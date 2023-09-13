Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту

Также нельзя будет стать контрактниками тем, у кого диагностирован «активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации» или злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.