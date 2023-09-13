Испанского футболиста Дани Карвахаля обвинили в домогательстве к официантке во время ЧМ в России

Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку», — сказал Пенья в интервью. Спортсмен попросил передать официантке, что у нее очень красивые глаза, решив быть более романтичным, добавил он.