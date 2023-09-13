Испанского футболиста Дани Карвахаля обвинили в домогательстве к официантке во время ЧМ в России

Испанского футболиста Дани Карвахаля обвинили в домогательствах к официантке во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Спортсмен просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку», сообщает Che América Latina.
По словам мексиканца Алекса Пенья, который во время турнира работал переводчиком в сборной Испании, Карвахаль попросил пригласить его на вечеринку во время разговора мужчины с официантками на кухне. Вместе с футболистом были защитник Начо Монреаль и вратарь Давид Де Хеа.
Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку», — сказал Пенья в интервью. Спортсмен попросил передать официантке, что у нее очень красивые глаза, решив быть более романтичным, добавил он.
Пенья заявил, что Де Хеа провел ночь с одной из официанток, хотя в тот момент уже был в отношениях с певицей Эдурне, которая позже стала его женой.
Других игроков — Карвахаля и Монреаля — девушки отвергли. «Они вернулись сердитыми, и Карвахаль не понял, как можно было отвергнуть игрока мадридского «Реала»», — рассказал переводчик.
Карвахаль отрицает обвинения в домогательстве. Всю последнюю информацию в СМИ о себе он назвал «абсолютной ложью». «Начиная от моей связи с политическими партиями и заканчивая сексуальным насилием на чемпионате мира 2018 года в России [— это ложь]», — утверждает он.
Футболист нашел «абсолютно прискорбным и обидным», что СМИ доверяют «порочащим мое имя и честь» третьим лицам. Карвахаль подал в суд, но на кого именно — газету или переводчика, — не уточнил.