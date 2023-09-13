Стрим Lofi Girl прервался. Руки девушки превратились в конструктор лего, и появилась дата

Главная героиня стрима, как обычно, что‑то писала в своей тетрадке, как вдруг из нее вылетели три разноцветные детальки. Она посмотрела на свои руки, которые в следующее мгновение превратились в крючки, как у фирменных фигурок лего, и испугалась.