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Стрим Lofi Girl прервался. Руки девушки превратились в конструктор лего, и появилась дата

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:56

Стрим на ютуб-канале Lofi Girl с музыкой для учебы прервался в четвертый раз с момента запуска. Зрители увидели, как руки анимационной девушки превратились в конструктор лего, и дату — 19 сентября.

Главная героиня стрима, как обычно, что‑то писала в своей тетрадке, как вдруг из нее вылетели три разноцветные детальки. Она посмотрела на свои руки, которые в следующее мгновение превратились в крючки, как у фирменных фигурок лего, и испугалась.

Авторы Lofi Girl не объяснили, что это значит. Подписчики предполагают, что они договорились на коллаборацию с «Лего». Видео на их канале содержит хештег #ad, то есть реклама.

В апреле у стрима Lofi Girl появился параллельный — Synthwave Boy. Если на первом девушка сидит за тетрадкой под музыку, предназначенную для учебы и расслабления, то во втором показан парень за стареньким компьютером с синтвейвом для гейминга и отдыха.

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