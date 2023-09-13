В сети появился новый трейлер фильма «Создатель» с Джоном Дэвидом Вашингтоном

Судя по трейлеру, герой не решается расправиться с «ребенком». Вместо этого он берет его под свою защиту. В ролике Джошуа обсуждает с роботом, что такое рай, и признается, что не попадет туда, поскольку для этого «нужно быть хорошим человеком».