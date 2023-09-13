В сети появился новый трейлер фильма «Создатель» с Джоном Дэвидом Вашингтоном

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Создатель», главную роль в котором исполнил Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец», «Довод», «Малкольм и Мари»).
Актер сыграл бывшего спецназовца Джошуа, чья жена бесследно исчезла. По сюжету мужчину отправляют устранить Создателя — человека, разработавшего таинственное оружие на основе искусственного интеллекта, способное уничтожить человечество.
В ходе поиска своей цели по землям, оккупированным ИИ, Джошуа обнаруживает пугающее его начальство оружие. Оно оказывается роботом в образе маленького ребенка.
Судя по трейлеру, герой не решается расправиться с «ребенком». Вместо этого он берет его под свою защиту. В ролике Джошуа обсуждает с роботом, что такое рай, и признается, что не попадет туда, поскольку для этого «нужно быть хорошим человеком».
«Значит, мы не можем отправиться в рай, потому что ты не хороший, а я не человек», — отвечает ему малыш.
Ребенка-робота в фильме сыграла Мэдлин Юна Войлес. Также в «Создателе» снялись Джемма Чан («Вечные», «Безумно богатые азиаты») и Кен Ватанабэ («Лес самоубийц», «Начало», «Мемуары гейши», «Последний самурай»).
Режиссером «Создателя» выступил Гарет Эдвардс. Он же написал сценарий фильма в соавторстве с Крисом Вайцем. Продюсерами картины стали Эдвардс, Кири Харт, Джим Спенсер и Арнон Милчан. В кинотеатрах лента выйдет 29 сентября.