«Я лучше засуну свой член в муравейник»: юзеры Reddit делятся личными причинами не вступать в брак

«Для нас это не будет иметь достаточно большого значения по сравнению с затраченными усилиями. Мы вместе десять лет, у нас есть дом, есть домашние животные. Мы не делимся финансами и никогда не планируем этого делать. Никто из нас не хочет детей. Наши семьи нерелигиозны и не принуждают нас к браку. Решение во многом остается за нами, и поэтому мы не женаты. Мы подумывали о том, чтобы сделать что‑то вроде „церемонии помолвки“, но это тоже не в нашем стиле. Думаю, это правильный краткий ответ: это не наш стиль», — u/MoosieGoose.