«Я лучше засуну свой член в муравейник»: юзеры Reddit делятся личными причинами не вступать в брак

На Reddit появился очередной занимательный тред. Пользователь с ником u/Special_Gazelle5948 спросил: «Пары, которые вместе долгое время (более пяти лет), почему вы не в браке?» и получил 3,8 тыс. комментариев за сутки.
Юзер уточнил, что брак для него всегда был целью отношений. В ответ другие реддиторы начали спрашивать, что это за цель такая, и делиться собственными причинами не вступать в брак. Пересказываем самые интересные из них.
«Моя мама была замужем пять раз. Мой отец был женат три раза. Моя сестра в мае обручилась с мужчиной, а через три месяца вышла замуж за другого… Я боюсь брака…», — u/Alternative-Fun9365.
«Мы слишком долго избегали некоторых серьезных проблем, и теперь пришло время парной терапии. Надо либо разобраться со всем этим, либо сократить наши потери», — u/MurphNastyFlex.
«Брак — это архаика и просто социальная норма. Мне не нужно кольцо или лист бумаги, чтобы показать, что я предан ей. Я делаю это своими словами и повседневными действиями. Знаете, идея брака — это полная чушь, когда уровень разводов составляет 50%», — u/chefbernard1996.
«Во-первых, мы оба были в браке раньше, и нам не понравилось. Во-вторых, зачем изо всех сил вводить новые сложности в то, что и так работает?», — u/JustAnnesOpinion.
«Настоящий вопрос заключается в том, почему брак считается необходимым? Он уже мой бенефициар, контакт в экстренных ситуациях и отец моих детей. Лично я не вижу в этом ни привлекательности, ни необходимости», — u/livinglovemaid.
«Итак. Я встречалась со своим бывшим почти шесть лет и три из них была помолвлена, но мы так и не поженились. У меня все время было плохое предчувствие. А когда я узнала, что он изменял мне большую часть времени, я поняла, почему у меня такое чувство», — u/evinevidu.
«Для меня это ничего не значит. Все просто. Прожил с одной девушкой 20 лет, есть дети, но не женился», — u/-mindtrix-.
«Для нас это не будет иметь достаточно большого значения по сравнению с затраченными усилиями. Мы вместе десять лет, у нас есть дом, есть домашние животные. Мы не делимся финансами и никогда не планируем этого делать. Никто из нас не хочет детей. Наши семьи нерелигиозны и не принуждают нас к браку. Решение во многом остается за нами, и поэтому мы не женаты. Мы подумывали о том, чтобы сделать что‑то вроде „церемонии помолвки“, но это тоже не в нашем стиле. Думаю, это правильный краткий ответ: это не наш стиль», — u/MoosieGoose.
«Честно говоря, у нас есть дети, и мы скорее потратим деньги на них, чем на что‑то своевольное», — u/SR-Neptune.
«Нам хорошо вместе, нет причин вовлекать в это правительство. Это клочок бумаги, которому предшествует куча расходов, обслуживание кучи родственников, поиск площадок, артистов и так далее. Я лучше засуну свой член в муравейник, чем женюсь, чтобы угодить родным», — u/Geralt-of-Trivia93.