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В Южной Корее придумали телевизор для собак

Семён Гудошников
Сегодня в 18:04

Южнокорейский стартап Sunny Wave Tech выпустит телевизор, который смогут смотреть собаки. Проект набрал необходимую сумму на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Девайс будет полностью подстраиваться под особенности зрения собак. Они способны видеть в среднем 70 кадров в секунду, в то время как люди — лишь 30. Кроме того, питомцы, как правило, близоруки и способны различать только несколько цветов. Компактный телевизор подстраивается под дихроматическое зрение псов и отображает лишь синий, желтый и несколько оттенков серого.

Чтобы животные смогли различать более насыщенные звуки, гаджет оборудуют динамиками с частотой 40 кГц+. Экран тоже разработан с учетом размера собак. Высота Dogsplay всего 35 сантиметров, а для крупных пород в комплекте идут ножки, которые добавят еще 11,8 сантиметра.

«У собак жизнь проходит в шесть раз быстрее, чем у людей, поэтому так важно, чтобы наши питомцы наслаждались жизнью в полной мере», — заявили разработчики.

У телевизора есть и практическая польза — в него встроена камера, которая позволит следить за питомцем, пока хозяин отсутствует, и даже связаться с ним по видеозвонку. Компания планирует выпустить девайс на массовый рынок в ноябре 2023 года.

Вместе с телевизором стартап запускает онлайн-кинотеатр для собак Dogflix, в котором собран видеоконтент для питомцев. Ролики распределены по разделам «Расслабление», «Приключения», «Шоу о еде» и «Мультики». Обещают также разработать контент для кошек.

Ранее стартап Sunny Wave Tech создавал для Samsung фильтры для экранов, предназначенных для людей с дальтонизмом.

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