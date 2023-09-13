В Южной Корее придумали телевизор для собак

Девайс будет полностью подстраиваться под особенности зрения собак. Они способны видеть в среднем 70 кадров в секунду, в то время как люди — лишь 30. Кроме того, питомцы, как правило, близоруки и способны различать только несколько цветов. Компактный телевизор подстраивается под дихроматическое зрение псов и отображает лишь синий, желтый и несколько оттенков серого.