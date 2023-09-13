В Южной Корее придумали телевизор для собак

Южнокорейский стартап Sunny Wave Tech выпустит телевизор, который смогут смотреть собаки. Проект набрал необходимую сумму на краудфандинговой платформе Kickstarter.
Девайс будет полностью подстраиваться под особенности зрения собак. Они способны видеть в среднем 70 кадров в секунду, в то время как люди — лишь 30. Кроме того, питомцы, как правило, близоруки и способны различать только несколько цветов. Компактный телевизор подстраивается под дихроматическое зрение псов и отображает лишь синий, желтый и несколько оттенков серого.
Чтобы животные смогли различать более насыщенные звуки, гаджет оборудуют динамиками с частотой 40 кГц+. Экран тоже разработан с учетом размера собак. Высота Dogsplay всего 35 сантиметров, а для крупных пород в комплекте идут ножки, которые добавят еще 11,8 сантиметра.
«У собак жизнь проходит в шесть раз быстрее, чем у людей, поэтому так важно, чтобы наши питомцы наслаждались жизнью в полной мере», — заявили разработчики.
У телевизора есть и практическая польза — в него встроена камера, которая позволит следить за питомцем, пока хозяин отсутствует, и даже связаться с ним по видеозвонку. Компания планирует выпустить девайс на массовый рынок в ноябре 2023 года.
Вместе с телевизором стартап запускает онлайн-кинотеатр для собак Dogflix, в котором собран видеоконтент для питомцев. Ролики распределены по разделам «Расслабление», «Приключения», «Шоу о еде» и «Мультики». Обещают также разработать контент для кошек.
Ранее стартап Sunny Wave Tech создавал для Samsung фильтры для экранов, предназначенных для людей с дальтонизмом.