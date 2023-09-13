В Воронежской области начали масштабную вакцинацию от сибирской язвы. Об этом сообщили на портале властей региона.
Прививочная кампания, как надеются в администрации области, поможет снизить риски распространения сибирской язвы. Вакцинацию животных можно совершить бесплатно.
Специалисты в данный момент совершают подворные обходы. Они уже посетили более десяти подворий и выявили свыше 6000 «неучтенного поголовья».
Ранее в Панинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за выявленного очага сибирской язвы. В регионе заболели уже не менее десяти человек.
В июле с сибирской язвой столкнулись также жители Республики Тыва. Пять человек заразились, четверо из них отказались от лечения и самовольно покинули больницу.