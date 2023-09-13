Россиянам разрешили требовать возврат денег за онлайн-курсы

Верховный суд РФ разрешил пользователям требовать возврата денег на онлайн-курсы, которые покупатели передумали проходить. Оплату можно забрать назад, даже если в договоре об этом не говорится, пишет РИА «Новости» со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам.
В суд обратился житель Читы, за 250 тыс. рублей он приобрел годовой онлайн-курс у компании «Лайк Центр». Сотрудники учреждения обещали полностью вернуть деньги, если «обучение не приведет бизнес к результатам». Мужчина прошел два блока «Скорость» и «Наставничество», а затем отказался от обучения и потребовал сумму назад. Однако в договоре публичной оферты говорилось, что при отказе от курса возвращается 8% его стоимости.
В суде преподавателей поддержали. Читинцу удалось выбить себе лишь 30 тыс. рублей по итогам двух процессов.
Впрочем, в итоге его сторону занял Верховный суд РФ. В решении говорится, что на такие отношения распространяются положения Закона о защите прав потребителей, по нему у потребителя есть право отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время, в том числе при оказании образовательных услуг. При этом покупатель должен оплатить только фактически понесенные продавцом расходы.
«Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался… Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны», — сказано в определении.