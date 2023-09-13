Россиянам разрешили требовать возврат денег за онлайн-курсы

Впрочем, в итоге его сторону занял Верховный суд РФ. В решении говорится, что на такие отношения распространяются положения Закона о защите прав потребителей, по нему у потребителя есть право отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время, в том числе при оказании образовательных услуг. При этом покупатель должен оплатить только фактически понесенные продавцом расходы.