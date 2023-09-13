Карандашный эскиз Джона Констебла, который нашли в старом чемодане, выставят на аукцион

В письме своему другу Джону Данторну от 23 мая 1803 года Констебл писал: «Я вышел на берег в Диле, дошел пешком до Дувра (около полутора часов) и на следующий день вернулся в Лондон». Предполагается, что за время этого путешествия Констебл сделал около 130 эскизов, большинство из которых утеряны.