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Карандашный эскиз Джона Констебла, который нашли в старом чемодане, выставят на аукцион

Семён Гудошников
Сегодня в 15:23

Эскиз британского живописца Джона Констебла, случайно найденный в старом чемодане, будет продан на аукционе. Об этом сообщает The Guardian.

Карандашный эскиз был написан в 1803 году во время путешествия Констебла из Лондона в английский город Дил на корабле Ост-Индской компании. На картине изображен вид на гавань Дувра и замок над городом.

В письме своему другу Джону Данторну от 23 мая 1803 года Констебл писал: «Я вышел на берег в Диле, дошел пешком до Дувра (около полутора часов) и на следующий день вернулся в Лондон». Предполагается, что за время этого путешествия Констебл сделал около 130 эскизов, большинство из которых утеряны.

Этот набросок найден в старом чемодане в доме в районе Лидс-Йорк, который расчищали после смерти владельца. Рисунок был в разбитой рамке, а на его обратной стороне подпись «Дж. Констебл». Предполагаемая оценка эскиза 2000–3000 фунтов стерлингов.

Недавно неизвестная ранее картина Констебла была обнаружена в замке XVI века в Шотландии. Она поможет решить финансовые проблемы супругов, которые унаследовали это поместье и не знают, где найти деньги на его обслуживание. Произведение оценивают в 1–2 млн фунтов стерлингов.

Джон Констебл — крупнейший британский пейзажист XIX века, главным образом известный картинами, изображающими виды его родного графства Саффолк: «Собор в Солсбери», «Белый конь», «Плотина в Дедаме» и «Телега для сена» посвящены долине реки Дедем, которая позже была прозвана Земля Констебла. Помимо Музея Виктории и Альберта, полотна Констебла находятся в коллекциях галереи Тейт-Модерн, Национальной галереи Лондона и Национальной галереи Эдинбурга.

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