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Во Франции на время запретили продажи iPhone 12 из‑за повышенного излучения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:27

Национальное агентство по частотам Франции временно приостановило продажи смартфонов iPhone 12 в стране, следует из его заявления. Запрет ввели из‑за превышения установленного предела опасного излучения и вредного воздействия устройств на человека.

По данным агентства, предел удельного коэффициента поглощения у iPhone 12 превышен. Речь идет об уровне электромагнитного поля смартфона, поглощающегося в тканях тела человека за одну секунду: показатель SAR этих мобильных устройств составляет 5,74 Вт/кг при предельно разрешенном значении в 4 Вт/кг.

В агентстве выразили надежду, что Apple «как можно скорее устранит эту неисправность», в противном случае власти будут вынуждены отозвать уже проданные людям iPhone 12. В интервью газете Le Parisien министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что SAR устройств незначительно превышает стандарт. У Apple есть две недели на то, чтобы решить проблему, например, через обновление программного обеспечения, сказал он.

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