В Австралии новый вид пауков назвали в честь Венома и Тома Харди

Обнаруженные ими насекомые обитают на юге Австралии, в регионе от Тасмании до Западной Австралии. Там ползучие плетут круглую вертикальную паутину, а если их потревожить днем, они будут прятаться в дуплах и трещинах на ветках, говорится в пресс-релизе.