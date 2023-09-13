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В Австралии новый вид пауков назвали в честь Венома и Тома Харди

Максим Саблин
Сегодня в 13:06

Австралийские ученые обнаружили на континенте новый вид пауков и дали ему имя в честь Венома и актера Тома Харди, пишет газета Mirror.

Публикация о пауках под названием Venomius tomhardyi появилась в журнале Evolutionary Systematics группой ученых из Университета Мердока в Перте.

Обнаруженные ими насекомые обитают на юге Австралии, в регионе от Тасмании до Западной Австралии. Там ползучие плетут круглую вертикальную паутину, а если их потревожить днем, они будут прятаться в дуплах и трещинах на ветках, говорится в пресс-релизе.

«Во время недавней полевой поездки в южную Австралию мы собрали большое количество экземпляров необычного вида пауков-кругопрядов, которые не проявляли признаков ни одного из недавно пересмотренных родов, ни любого другого известного нам рода», — сообщают авторы в журнале.

Пауки относятся к семейству пауков-орляков Araneidae Clerck, которое, по описанию, является третьим по величине семейством пауков в Австралии — в нем описано более 220 видов. Это одно из самых распространенных семейств пауков в мире.

Название в честь персонажа комиксов и фильмов, а также игравшего в дилогии британского актера выбрали из‑за характерного рисунка на брюшке этих пауков. «Название рода-группы является отсылкой на лицо персонажа Венома с заметными черными пятнами, которая напоминает брюшко нашего вида, в частности, такое есть у самцов», — говорится в журнале.

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