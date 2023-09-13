Бэд Банни не сыграет роль Эль Муэрто в спин-оффе «Человека-паука» от Sony

Сола присутствовала на интервью вместе с Бэд Банни. Когда рэпера спросили о его участии в «Эль Муэрто», которого Sony убрала из графика релизов из‑за голливудских забастовок, артист сперва ответил, что «не знает, что сказать» и назвал вопрос «деликатным». После этого Сола заявила: «Очевидно, он вышел», имея в виду выход музыканта из проекта.