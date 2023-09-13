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Бэд Банни не сыграет роль Эль Муэрто в спин-оффе «Человека-паука» от Sony

Семён Гудошников
Сегодня в 11:10

Пресс-агент рэпера Бэд Банни Суджейли Сола подтвердила в интервью Vanity Fair, что музыкант больше не участвует в картине «Эль Муэрто» — спин-оффе «Человека-паука» об антигерое Marvel.

Сола присутствовала на интервью вместе с Бэд Банни. Когда рэпера спросили о его участии в «Эль Муэрто», которого Sony убрала из графика релизов из‑за голливудских забастовок, артист сперва ответил, что «не знает, что сказать» и назвал вопрос «деликатным». После этого Сола заявила: «Очевидно, он вышел», имея в виду выход музыканта из проекта.

Релиз ленты с рэпером Бэд Банни в главной роли был запланирован на 12 января 2024 года. Картина должна была стать первым проектом Marvel в жанре лайв-экшен с латиноамериканским персонажем в главной роли.

В июне 2023 года Sony убрала из графиков релизов «Эль Муэрто», который еще даже не начал сниматься. Источники The Hollywood Reporter называли причинами забастовку сценаристов и гастрольный график Бэд Банни. Дальнейшая судьба проекта неизвестна.

Эль Муэрто — рестлер, чьи сверхчеловеческие способности заключены в маске, которая передается по наследству. Изначально персонаж был соперником Человека-паука, но затем объединился с ним перед лицом общего врага.

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