В Ливии сильные дожди привели к разрушению двух дамб и наводнению. Погибли тысячи человек

В ливийском городе Дерна из‑за урагана «Даниэль» и сильных дождей разрушились две дамбы. Это вызвало наводнение, в результате которого погибли тысячи человек и тысячи пропали без вести.
По словам министра гражданской авиации и члена комитета по чрезвычайным ситуациям Хишема Шавата, 25% города Дерна уничтожено наводнением. Пострадал также город Киренаика, в котором разрушились две плотины.
Из‑за разрушения плотин разлилась мощная и быстрая река, которая смыла на своем пути целые жилые районы. Некоторые многоквартирные дома частично обрушились, множество жилых домов, больниц и других важных гражданских объектов затоплены.
Власти Дерна назвали ситуацию «катастрофической и вышедшей из‑под контроля». Они попросили международной помощи и открытия морского коридора для поставок еды, лекарств и эвакуации жителей.
С аналогичным призывом выступила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ливии Жоржетта Ганьон. Оба ливийских правительства объявили в стране трехдневный траур.