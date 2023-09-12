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В Ливии сильные дожди привели к разрушению двух дамб и наводнению. Погибли тысячи человек

Семён Гудошников
Сегодня в 19:42

В ливийском городе Дерна из‑за урагана «Даниэль» и сильных дождей разрушились две дамбы. Это вызвало наводнение, в результате которого погибли тысячи человек и тысячи пропали без вести.

Утром 12 сентября ливийский Минздрав сообщил, что число жертв стихии достигло 3000. Позже министерство заявило, что ожидает увеличения количества погибших до 10 000.

По словам министра гражданской авиации и члена комитета по чрезвычайным ситуациям Хишема Шавата, 25% города Дерна уничтожено наводнением. Пострадал также город Киренаика, в котором разрушились две плотины.

Из‑за разрушения плотин разлилась мощная и быстрая река, которая смыла на своем пути целые жилые районы. Некоторые многоквартирные дома частично обрушились, множество жилых домов, больниц и других важных гражданских объектов затоплены.

Власти Дерна назвали ситуацию «катастрофической и вышедшей из‑под контроля». Они попросили международной помощи и открытия морского коридора для поставок еды, лекарств и эвакуации жителей.

С аналогичным призывом выступила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ливии Жоржетта Ганьон. Оба ливийских правительства объявили в стране трехдневный траур.

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