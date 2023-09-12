В США две сестры вычислили хакера, который сливал в сеть их обнаженные фото. И добились суда над ним

В 2019 году ФБР занялось расследованием действий Буонокора. В 2020 году мужчину обвинили в шести эпизодах киберсталкинга, совершенных с намерением убить, ранить, запугать, преследовать или наблюдать за кем‑либо. В 2021 году Буонокор признал свою вину по всем пунктам. Сталкера приговорили к 15 годам тюрьмы.