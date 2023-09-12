В США две сестры вычислили хакера, который сливал в сеть их обнаженные фото. И добились суда над ним

В США две сестры самостоятельно вычислили хакера, который сливал в сеть их обнаженные фото. Об этом рассказала The Washington Post.
Неизвестный сталкер преследовал одну из близнецов, Мэдисон Конрадис, на протяжении десяти лет. Он каким‑то образом заполучил интимные фото девушки и распространял их в сети.
С фейкового аккаунта в соцсетях мужчина писал Мэдисон и требовал прислать новые снимки, утверждая, что только так она сможет остановить утечку новых кадров в сети. Когда девушка отказалась, незнакомец отправил фото ее отцу и клиентам.
Спустя два года во Флориде ввели закон против киберпреследования. Тогда Мэдисон наконец рассказала о сталкере полиции. Но правоохранители отказались разыскивать мужчину, заявив, что его действия не считаются преступлением.
Полиция не предприняла ничего, даже когда получила аналогичные жалобы от других женщин. В результате девушкам пришлось вычислять злоумышленника самим. Вскоре в поле внимания сталкера попала и сестра-близнец Мэдисон — Кристина.
С помощью адвоката сестры смогли добиться удаления некоторых своих снимков с сайта 4chan. Однако без вмешательства полиции найти и привлечь к ответственности преследователя по-прежнему было сложно.
Чтобы добиться правосудия, девушки подали иск против экс-бойфренда Мэдисон. Тот во время их отношений связался со сталкером и отправил несколько фото подруги. По словам мужчины, он сделал это, пытаясь остановить преследование возлюбленной.
Иск позволил запросить у 4сhan и интернет-провайдеров данные, которые могли помочь в поиске преступника. Девушки смогли проанализировать сообщения злоумышленника, его контакты и цифровой след.
Так близнецы выяснили, что всех жертв сталкера объединяло знакомство с одним и тем же человеком — Криcтофером Буонокором, однокурсником Кристины из Флоридского технологического института.
Жертвами преследования сталкера оказались бывшая девушка Буонокора, его родственница, с которой тот хотел заняться сексом, экс-невеста и подруга детства. Последняя встретилась с Кристофером и вынудила его признаться в киберхарассменте.
Однако и после этого полиция отказывалась помогать Мэдисон и Кристине. Девушкам даже заявили, что им не следовало делать откровенные фотографии. Но Кристина, будучи юристом, подготовила 59-страничный документ с доказательствами вины Буонокора и свидетельствами всех пострадавших девушек.
В 2019 году ФБР занялось расследованием действий Буонокора. В 2020 году мужчину обвинили в шести эпизодах киберсталкинга, совершенных с намерением убить, ранить, запугать, преследовать или наблюдать за кем‑либо. В 2021 году Буонокор признал свою вину по всем пунктам. Сталкера приговорили к 15 годам тюрьмы.