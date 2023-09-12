На севере Москвы за один день нашли два тела с отсеченными головами

В Северном административном округе Москвы за один день нашли два тела мужчин с отсеченными головами. Предположительно, оба случая связаны.
О первом случае с утра сообщила столичная прокуратура. Тело мужчины с отчлененной головой нашли в парковой зоне у улицы Фестивальная. На туловище, шее и голове мужчины были колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Информация об обнаружении второго тела «с признаками насильственной смерти» появилась в телеграм-канале прокуратуры примерно через пять часов. Его нашли в квартире жилого дома на улице Фестивальная.
В правоохранительных органах предполагают, что оба мужчины были убиты после ссоры. Одному их них около 25–30 лет, второму — примерно 55. Тело второго погибшего обнаружила в квартире женщина, которая сдавала ему жилье.