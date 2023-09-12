Путин об уехавших артистах: «Пусть остаются за рубежом, чем здесь капают на мозги»

«Они не согласны с политикой российского государства. Но можно быть несогласным и быть здесь, и говорить об этом, никто не запрещает. Но кто‑то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей из сферы искусства, связано это и с материальными вещами», — сказал Путин.