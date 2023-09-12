Путин об уехавших артистах: «Пусть остаются за рубежом, чем здесь капают на мозги»

Владимир Путин предложил покинувшим Россию деятелям культуры не возвращаться в Россию, ведь их антигосударственная позиция продиктована возможностью потерять имущество за границей. Такое заявление он сделал в выступлении на Восточном экономическом форуме, видео его выступления опубликовал телеграм-канал «Смотри».
Как считает Путин, в России можно быть несогласным с властями и не скрывать этого. По его оценке, из страны уехали 160–170 артистов, и они сделали это не только из‑за противоположной государственной позиции, но и связанной с материальными накоплениями.
«Они не согласны с политикой российского государства. Но можно быть несогласным и быть здесь, и говорить об этом, никто не запрещает. Но кто‑то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей из сферы искусства, связано это и с материальными вещами», — сказал Путин.
По мнению главы страны, на Западе у уехавших деятелей могут отнять собственность, если они не будут критиковать Россию.
«Ведь накупили за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей. Люди хотят это сохранить, боятся потерять. В том числе поэтому выезжают, сидят для того, чтобы это все сохранить. От них требуют, чтобы они заявляли, критиковали, обличали. Они и критикуют, и обличают», — подчеркнул он.
По мнению Путина, лучше, чтобы артисты не возвращались домой и работали на чужие интересы за границей.
«Кто‑то уехал, наверное, что‑то мы потеряли. Но, с другой стороны, честно скажу, может, он лучше это делает там, за границей, [работает] на интересы, которые он хочет обслуживать. Чем здесь будет капать на мозги наших граждан и продвигать нетрадиционные ценности», — говорит российский лидер.
Впрочем, добавляет он, власти не могут закрыть им путь на Родину.
«В конце концов, человек сам вершитель своей судьбы. Решили ехать — хорошо. Дорогу назад для них никто не закрывал, они сами поехали. Гражданин России может жить где хочет, никто не может закрыть ему въезд в РФ».